Resta con me, anticipazioni sesta puntata: trama episodi lunedì 27 marzo 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuovo appuntamento con le indagini del vicequestore Alessandro Scudieri interpretato da Francesco Arca nella fiction amatissima e seguitissima dal pubblico televisivo Resta con me. Nell’ultimo appuntamento abbiamo visto la quinta puntata: cerchiamo di capire ora cosa accadrà questa sera nei nuovi episodi. Ecco allora tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesco Arca Intanto vale la pena fare il punto sulla trama per vedere a che punto siamo con la storia (vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili su Rai Play). Domenica 19 marzo è andata in onda la quinta puntata con gli episodi numero 9 e numero 10. Alessandro e Paola, dopo un momento difficile, ritrovano la serenità, anche con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuovo appuntamento con le indagini del vicequestore Alessandro Scudieri interpretato da Francesco Arca nella fiction amatissima e seguitissima dal pubblico televisivocon me. Nell’ultimo appuntamento abbiamo visto la quinta: cerchiamo di capire ora cosa accadrà questa sera nei nuovi. Ecco allora tutte le. Cosa è successo nell’ultimadella fiction con Francesco Arca Intanto vale la pena fare il punto sullaper vedere a che punto siamo con la storia (vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili su Rai Play). Domenica 19è andata in onda la quintacon glinumero 9 e numero 10. Alessandro e Paola, dopo un momento difficile, ritrovano la serenità, anche con ...

