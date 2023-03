Repubblica – Kvaratskhelia | De Laurentiis spegne ogni sirena | ecco il rinnovo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Kvichaè pronto a firmare il contratto dicon il Napoli, ingaggio raddoppiato per l’attaccante georgiano che piace ai grandi club europei, tra cui il Real Madrid. È bastato molto meno di una stagione calcistica affinchédiventasse oggetto del desiderio dei top club europei. Un percorso in costante ascesa per il georgiano del Napoli che è andato già in doppia cifra di gol e assist, giocando da esterno d’attacco. Un fenomeno, c’è poco da dire. Dopo la titubanza iniziale, che aveva colto anche Deprima dell’acquisto, oraè diventato una certezza assoluta.: tutte le cifre Se ne sono accorti anche quei club che prendono solo calciatori già esplosi: il Real Madrid, il Psg ed il Manchester City ...

L'annuncio difa esultare i tifosi del Napoli:è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli! Ecco le nuove cifre dell'accordo che lo legherà al club azzurro fino al 2028.e Kim si sono inseriti subito Era una delle perplessità che aveva soprattutto De Laurentiis, quando li abbiamo presi sul mercato. Invece i confini calcistici nei tempi moderni sono ..., la riservatezza di Nitsa, studentessa a Tbilisi Nitsa, 21 anni, è studentessa in Medicina all'Università di Tbilisi e per questo non ha seguito il fidanzato a Napoli, dove comunque va ...

Stabilita la strategia del club: il contratto passa da 1,2 a 2,4 milioni di euro per spegnere sul nascere le sirene delle big europee, Real in testa ...