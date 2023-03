Repice: «Retegui, paragone Batistuta? Ricorda altro giocatore argentino!» (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui trascina la Nazionale italiana alla vittoria grazie al suo secondo gol alla seconda presenza in assoluto. L’italo-argentino piace a diversi club di Serie A, Inter compresa. Di lui ne ha parlato Francesco Repice su Rai Radio 1. IL paragone – Francesco Repice esprime un suo parere riguardo i paragoni fatti in questi giorni con l’italo-argentino: «Retegui ha risposto sul campo e lo ha fatto bene. Se dovessi fare un paragone assomiglia a Martin Palermo, un po’ perché arriva da quella terra, un po’ perché ha quella abitudine di tirare appena vede la porta, e questa è una caratteristica dei grandi giocatori, anche egoisti se vogliamo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateotrascina la Nazionale italiana alla vittoria grazie al suo secondo gol alla seconda presenza in assoluto. L’italo-argentino piace a diversi club di Serie A, Inter compresa. Di lui ne ha parlato Francescosu Rai Radio 1. IL– Francescoesprime un suo parere riguardo i paragoni fatti in questi giorni con l’italo-argentino: «ha risposto sul campo e lo ha fatto bene. Se dovessi fare unassomiglia a Martin Palermo, un po’ perché arriva da quella terra, un po’ perché ha quella abitudine di tirare appena vede la porta, e questa è una caratteristica dei grandi giocatori, anche egoisti se vogliamo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Repice: «Retegui, paragone Batistuta? Ricorda altro giocatore argentino!» - - PuliciGpulici : RT @AlTurchetti: Francesco #Repice in #ESCLUSIVA ai microfoni di @Ftbnews24 sulle scelte del CT #Mancini e sulla prova di #Retegui https:… - AlTurchetti : Francesco #Repice in #ESCLUSIVA ai microfoni di @Ftbnews24 sulle scelte del CT #Mancini e sulla prova di #Retegui - Ftbnews24 : Francesco Repice in ESCLUSIVA: “Mancini è stato coerente, Retegui mi è piaciuto” -