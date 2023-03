Renfield | Nicolas Cage ha bevuto sangue vero durante le riprese

(Di lunedì 27 marzo 2023)sembrerebbe essersi calato alla perfezione nel ruolo di Draculaledi, film in arrivo nelle sale italiane a maggio. Il premio Oscarvestirà i panni di un Dracula molto atipico in, film incentrato sull'omonimo servitore del vampiro, interpretato da Nicholas Hoult.sembrerebbe essersi calato così a fondo nella parte da essere arrivato a bere delle. "Non ho applicato unmetodo, ma le zanne erano di ceramica e piuttosto appuntite. Mi sono morso per sbaglio il labbro un paio di volte, bevendo così il mio stesso" ha dichiarato in una ...

Cage ha creato la sua versione di Dracula ispirandosi a suo padre e a Christopher Lee Nel film Nicholas Hoult interpreta, il tormentato aiutante del boss più narcisista

