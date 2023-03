Regno Unito | petrolio fuoriesce da impianto Dichiarata emergenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : Conseguenze dell'impiego di proiettili all'uranio impoverito - proprio quelli che il Regno Unito intende fornire al… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito fornirà all'Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impove… - fisco24_info : I ricercatori italiani guadagnano la metà dei tedeschi e un terzo in meno dei francesi: A inizio carriera i nostri… - cjmimun : Grave grave incidente ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di W… - bordoni_russia : È terminato l'addestramento sui carri armati Challenger 2 dei primi equipaggi ucraini recatisi a tal fine nel regno… -

Una perdita di petrolio è stata registrata nel sud dell'Inghilterra. E' successo a Poole, nel Dorset. Perenco, il più grande giacimento petrolifero onshore del, ha affermato che una "piccola" quantità di fluido di giacimento (costituito per l'85% da acqua e per il 15% da petrolio) è fuoriuscito dal suo oleodotto e che, a partire dalla tarda notte ...Grave grave incidente ambientale nel: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato ...È nell'interesse dell'Europa libera, di cui ilfa parte. Così l'Italia, anche se a volte sembra dimenticarsene. Ci sono persone che non vogliono capire: abbandonare Kiev non è un modo per ...

Domenica c'è stata una grossa perdita di petrolio nel porto naturale di Poole Harbour, nel Dorset, nel sud del Regno Unito: a causa di un incidente ...