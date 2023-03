Regno Unito | disastro ambientale nel Dorset | fuoriuscita di petrolio

Leggi su zon

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilsta vivendo in queste ore uno dei disastri ambientali più drammatici della sua storia. A Poole, nel, un giacimento petrolifero ha rilasciato in mare 200 barili di acqua e petroli, riversatisi nelle acque del porto naturale più grande d’Europa. E mentre la stampa locale parla di stato d’emergenza proclamato dal governo, e la richiesta ai cittadini di non bagnarsi nelle acque della città di Poole arrivata dall’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria insieme con Poole Harbour Commissioners, la società che gestisce il giacimento, Perenco, assicura che la situazione sarebbe già sotto controllo. Uno sversamento superficiale, con “perdite dilimitate” con 85% di acqua e 15% di combustibile fossile. Solo le prossime ore chiariranno la vera entità della contaminazione naturale in ...