Reato tortura, Ilaria Cucchi a Cusano Media Group: “Proposta abolizione è di stampo fascista” (Di lunedì 27 marzo 2023) Abrogare il Reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2017. E’ la Proposta presentata da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, prima firmataria Imma Vietri. Contro la legge Ilaria Cucchi, che si appella al capo dello Stato Sergio Mattarella. Reato tortura, Ilaria Cucchi: “Proposta abolizione di stampo fascista” Proprio Ilaria Cucchi, senatrice del Gruppo Misto (Alleanza Verdi e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Abrogare ildi, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2017. E’ lapresentata da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, prima firmataria Imma Vietri. Contro la legge, che si appella al capo dello Stato Sergio Mattarella.: “di” Proprio, senatrice del Gruppo Misto (Alleanza Verdi e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Ventotto anni per avere il reato di #tortura. Ventotto giorni per cancellarlo? @RiccardoNoury su @Artventuno - rulajebreal : L’Egitto di Sisi, che tortura fino alla morte Regeni, non può essere il modello di Stato a cui si ispira il partito… - colvieux : Oggi nel virile mondo della post verità italica, le vittime dei nazisti diventano i fascisti, siamo madri ma lascia… - PossibileNapoli : RT @PossibileIt: Approvare il salario minimo ? Fare il matrimonio egualitario ? Ius soli ? Reagire al collasso climatico ? Abolire il redd… - EU_Possibile : RT @PossibileIt: Approvare il salario minimo ? Fare il matrimonio egualitario ? Ius soli ? Reagire al collasso climatico ? Abolire il redd… -