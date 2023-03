Raspadori pronto al rientro: domani tornerà ad allenarsi in gruppo (Sky) (Di lunedì 27 marzo 2023) Giacomo Raspadori è pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime partite. Lo rivela Sky Sport. L’ex Sassuolo è stato fuori per quasi un mese e mezzo dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’assenza dal campo è stata molto sentita dall’attaccante azzurro, che non vede l’ora di dare il suo contributo in questo rush finale del campionato. “La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande rientro: Giacomo Raspadori, infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti”, scrive Sky Sport. L’infermeria azzurra, però, non sarà del tutto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Giacomoa tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime partite. Lo rivela Sky Sport. L’ex Sassuolo è stato fuori per quasi un mese e mezzo dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’assenza dal campo è stata molto sentita dall’attaccante azzurro, che non vede l’ora di dare il suo contributo in questo rush finale del campionato. “La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande: Giacomo, infatti, èper tornare adin, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti”, scrive Sky Sport. L’infermeria azzurra, però, non sarà del tutto ...

