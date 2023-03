Rappresentativa Serie D-Benevento in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023)D-sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sudella sfida valida per glidi finale deldi. Al campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore si scontrano la squadra della LND e i campani, in palio i quarti. Chi vincerà? La sfida avrà inizio alle ore 15 di martedì 28 marzo,tv onon disponibile,testuale su Sportface. PROGRAMMATABELLONETUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLIRISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioMessinaSud : CALCIO – Serie D, la Rappresentativa vola agli ottavi della Viareggio Cup - CGCViareggioCup : Precisazione del Capo Delegazione della Rappresentativa Serie D Luigi Barbiero riguardo la gara della Viareggio Cup… - sportface2016 : #ViareggioCup 2023, Rappresentativa Serie D: “Nessuna offesa razzista a club nigeriano Ladegbuwa” - sportli26181512 : Viareggio, club nigeriano accusa: 'Razzisti'. L'arbitro: 'Io aggredito': Viareggio, club nigeriano accusa: 'Razzist… - Zcfnews : Viareggio Cup, la Rappresentativa Serie D supera 3-0 il Ladegbuwa e vola agli ottavi. Il 28 marzo sfida al Benevent… -

Quella tra laD e i nigeriani del Ladegbuwa, più che per il 3 - 0 finale - oltre all'espulsione di due calciatori e dell'allenatore - che ha decretato il passaggio del turno ......15.00 Milan -Under 19 (Finale Viareggio Cup femminile) - RAI SPORT 20.00 Italia - Ucraina Under 21 (Amichevole) - SITO FIGC E PROFILI SOCIAL ITALIA 20.30 Pordenone - Pro Sesto (...Tra i biancoazzurri out Fischer, Mauro, Mesina, Maugeri e Bohli; assente Giacchino impegnato con ladiD in vista del torneo di Viareggio. Mister Giannini rilancia Valagussa a ...

Precisazione del Capo Delegazione della Rappresentativa Serie D Luigi Barbiero riguardo la gara della Viareggio ... Viareggio Cup

Nel prossimo weekend la Serie D resterà ai box dando spazio al torneo di Viareggio in cui è impegnata la Rappresentativa di Giannichedda. Una sosta che a questo punto della stagione può essere d’aiuto ...Rappresentativa Serie D- Ladegbuwa diventa un caso: la gara disputata sabato scorso per la terza giornata della Viareggio Cup fa ancora parlare a due giorni dal triplice fischio, avvenuto al ...