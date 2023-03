Rammarico Italia Under 16, altro 1-1 nell’amichevole contro la Germania (Di lunedì 27 marzo 2023) Finisce ancora 1-1 la sfida tra l’Italia Under 16 e i pari età della Germania. Lo stesso risultato era maturato anche al Centro Tecnico di Coverciano venerdì 24 marzo. Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, il ct Daniele Zoratto conferma il 4-3-1-2, ma cambia completamente la formazione iniziale rispetto alla precedente sfida con la Germania. L’Italia parte meglio e trova subito il vantaggio grazie all’incornata di Maffessoli (Atalanta) su cross di Perin (Milan). Gli Azzurrini insistono, ma ?zkanli con un gran riflesso nega il gol a Plicco (Parma). Per i tedeschi doppia chance con Neumann che non riesce a capitalizzare due tiri da distanza ravvicinata grazie agli interventi del portiere Pessina (Bologna). Nella ripresa sono i ragazzi di Prus ad uscire meglio dagli spogliatoi tanto da trovare ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Finisce ancora 1-1 la sfida tra l’16 e i pari età della. Lo stesso risultato era maturato anche al Centro Tecnico di Coverciano venerdì 24 marzo. Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, il ct Daniele Zoratto conferma il 4-3-1-2, ma cambia completamente la formazione iniziale rispetto alla precedente sfida con la. L’parte meglio e trova subito il vantaggio grazie all’incornata di Maffessoli (Atalanta) su cross di Perin (Milan). Gli Azzurrini insistono, ma ?zkanli con un gran riflesso nega il gol a Plicco (Parma). Per i tedeschi doppia chance con Neumann che non riesce a capitalizzare due tiri da distanza ravvicinata grazie agli interventi del portiere Pessina (Bologna). Nella ripresa sono i ragazzi di Prus ad uscire meglio dagli spogliatoi tanto da trovare ...

