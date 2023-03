Rain Man è tratto da una storia realmente accaduta?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 marzo 2023)Man – L’uomo della pioggia è un film diretto da Barry Levinson, che vede protagonisti grandi volti del cinema, quali: Tom Cruise e Dustin Hoffman vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 1989 e di quattro premi Oscar. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla celebre pellicola cinematografica.Man èda unavera? Non tutti sanno, che Ronald Bass e Barry Morrow, per scrivere la sceneggiatura del film L’uomo della pioggia si sono ispirati alla veradiMan Kim Peek. Nel film Tom Cruise interpreta Charlie Babbitt, un venditore di auto da lusso, che dopo la morte di suo padre, scopre che in realtà l’unico erede del patrimonio familiare è suo fratello. (L’articolo continua dopo la foto sottostante.) Charlie farà il possibile per far si che anche lui ...