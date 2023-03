Rai Sport, ribaltone ai vertici: si è dimessa la direttrice De Stefano (Di lunedì 27 marzo 2023) Alessandra De Stefano ha rassegnato la dimissioni dalla direzione di RaiSport, lasciando il ruolo di direttrice assunto nel novembre 2021. A... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Alessandra Deha rassegnato la dimissioni dalla direzione di Rai, lasciando il ruolo diassunto nel novembre 2021. A...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - FMorriMorri : @ilfoglio_it @carusocarmelo C'è un unico e solo Direttore di Rai Sport competente, imparziale, neutrale ed integerrimo...@varrialeparody !!! - cmdotcom : #RaiSport, ribaltone ai vertici: si è dimessa la direttrice #DeStefano - telecircolo : si è dimessa alessandra de stefano: era considerata la professionista interna capace di mettere pace tra redazioni… - Claplaz : E' durata come un gatto in tangenziale. Bravissima da inviata del ciclismo. Ma come direttore d'orchestra proprio n… -