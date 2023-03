RAI SPORT | ALESSANDRA DE STEFANO SI DIMETTE TRA LE POLEMICHE INTERNE ED ESTERNE

(Di lunedì 27 marzo 2023)De, direttrice di Rai, si è dimessa. Criticata per le sue scelte editoriali, sotto pressione per il Mondiale di calcio definito un flop (criticato il format) decide di lasciare. L’ex direttrice aveva avuto uno sfogo personale sul suo profilo social e aveva definito i giornalisti di carta stampata “il nulla”. Le veniva contestata la scelta di Lea Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai per condurre la Domenicaiva. Tra i motivi che hanno portato alla decisone anche la difficile gestione interna. La redazione di Milano protestava perché si riteneva trascurata rispetto a quella romana. Nelle scorse settimane la richiesta di Enrico Varriale di tornare in Rai, allontanato e in causa con l’azienda, ha peggiorato il quadro. Varriale ha chiesto il reintegro. Oggi le dimissioni della De ...

Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato del suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni didel suo momento in bianconero e del suo passato in Argentina. PAROLE - "Adattamento alla Juve Ero uno dei più giovani, mi ha aiutato molto ...Rudi Voller , direttore sportivo del Bayer Leverkusen , ha parlato a, queste le sue parole: "In questo momento il Napoli se la gioca con il Bayern Monaco nel calcio mondiale, anche loro sono capaci di dare spettacolo. Cito Kvaratskhelia ma non solo lui, penso ...Così Dino Zoff, leggenda azzurra campione del mondo '82 ed ex ct della Nazionale, ospite di 'Radio Anch'io' suRadio 1, il giorno dopo la vittoria per 2 - 0 ottenuta dall'Italia a Malta nel ...

Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Criticata per le sue scelte editoriali, sotto pressione per il Mondiale di calcio definito un flop (criticato il format) decide di ...