Rai | Sangiuliano da Fazio | “Nei corridoi di Viale Mazzini c’è ancora qualche piccolo Stalin”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ospite di Che tempo che fa su Rai3, l’ex direttore del Tg2 il ministro della Cultura Gennarosi sente subito chiedere quella che il conduttore definisce una domanda personale: “È contento del ruolo che ha o preferiva stare alla Rai?”. “No no, adesso mi diverto di più al ministero – risponde– sono sincero, sono molto più contento. Anche perché mi sento più libero”. Ed è a quel riferimento della libertà checoglie la palla al balzo: “Ma secondo lei c’è più possibilità di vita su Marte o dei partiti fuori dalla Rai?”.sorridendo non ha dubbi: “Più probabile la vita su Marte…”. .@G: “Una cosa che vale deve essere pagata”.@fab: “Quindi il canone Rai lo farebbe pagare? Per sapere se la Rai ha valore”.#CTCF ...

Rai, Sangiuliano: «Nei corridoi di Viale Mazzini c’è ancora qualche piccolo Stalin» Corriere TV

Ospite di Che tempo che fa su Rai3, l'ex direttore del Tg2 il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si sente subito chiedere quella che il conduttore definisce una domanda personale: "È contento ...