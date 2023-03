Ragazzo disabile non può partire per la gita gita. I compagni: "O tutti o nessuno" (Di lunedì 27 marzo 2023) I maturandi di un liceo di Frigento, in provincia di Avellino, hanno deciso di non prendere parte alla gita a Barcellona perché un loro compagno, disabile, non era stato messo nelle condizioni di partecipare. Nelle ultime settimane c'è stato uno sciopero per protestare: "O tutti o nessuno" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) I maturandi di un liceo di Frigento, in provincia di Avellino, hanno deciso di non prendere parte allaa Barcellona perché un loro compagno,, non era stato messo nelle condizioni di partecipare. Nelle ultime settimane c'è stato uno sciopero per protestare: "O

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Gita negata a ragazzo disabile, il sindaco:'Orgoglioso della grande solidarietà' #Frigento - VesuvioLive : Non c’è posto per il ragazzo disabile, studenti rinunciano alla gita: “Tutti o nessuno” - robdeangeliss : Aragona, violenza sessuale su un ragazzo disabile: condannato a 4 anni e 8 mesi - AndreaMagagni : @MilkoSichinolfi Eh va da sé un paio di palle scusa... La sufficienza con cui è stata organizzata la cosa ha messo… - Enzan6 : RT @GeMa7799: È successo a Vigevano (PV)...due vigliacchi picchiano un ragazzo disabile. Fate girare per mostrare la faccia dei codardi, br… -