Radicali e +Europa contro il governo: 'I sindaci continuino a registrare i figli delle coppie omogenitoriali' (Di lunedì 27 marzo 2023) I Radicali Italiani e +Europa hanno invitato i consigli comunali e i sindaci di tutta Italia a proseguire nella trascrizione in anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, venendo meno al diktat ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) IItaliani ehanno invitato i consigli comunali e idi tutta Italia a proseguire nella trascrizione in anagrafe dei, venendo meno al diktat ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : CARO SINDACO, TRASCRIVI ?????? Domani, lunedì 27 marzo, ore 14 alla Camera, #PiuEuropa e @Radicali presentano un tes… - robinuz78 : @Piu_Europa @Radicali Trascivi 'sta favazza! - lepanto17 : @Piu_Europa @Radicali I figli hanno sicuramente una madre (Mater semper certa est. Pater numquam), il padre se si p… - globalistIT : - dani_va_ : @Piu_Europa @Radicali Fatti più in là uh uh. Fatti più in laaaaaa Fatti più in là e non scassaaaaaa -