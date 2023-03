Racket dei residence a Roma, come i “capi palazzo” gestiscono il business dell’emergenza abitativa: anche 2 mila euro per occupare una stanza (Di lunedì 27 marzo 2023) . Intorno all’edilizia residenziale pubblica di Roma, si potrebbe scrivere un trattato universitario riguardo disagio e situazioni di palese irregolarità. Ma che il Racket dei subaffitti, e conseguenti occupazioni, passasse dai piedi degli stessi portieri (definiti “capi palazzo”), spiazza tutta l’opinione pubblica. I portieri figure centrali nelle occupazioni dei residence di Roma Perché il portiere avrebbe un compito, peraltro molto semplice: controllare che non avvengano occupazioni nella struttura, monitorare il suo decoro e segnalare ipotetici abusi edilizi al suo interno. Invece, nella realtà Romana, alcuni portieri hanno stravolto la propria dimensione in chiave illegale. Sono loro che fanno da ponte tra il soggetto per strada (e quindi senza casa) e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . Intorno all’edilizia residenziale pubblica di, si potrebbe scrivere un trattato universitario riguardo disagio e situazioni di palese irregolarità. Ma che ildei subaffitti, e conseguenti occupazioni, passasse dai piedi degli stessi portieri (definiti “”), spiazza tutta l’opinione pubblica. I portieri figure centrali nelle occupazioni deidiPerché il portiere avrebbe un compito, peraltro molto semplice: controllare che non avvengano occupazioni nella struttura, monitorare il suo decoro e segnalare ipotetici abusi edilizi al suo interno. Invece, nella realtàna, alcuni portieri hanno stravolto la propria dimensione in chiave illegale. Sono loro che fanno da ponte tra il soggetto per strada (e quindi senza casa) e la ...

