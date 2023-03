R-Store | nuovo look per lo storico negozio di via Nisco a Napoli | gadget e promozioni per la riapertura

(Di lunedì 27 marzo 2023)per R-in via: venerdì 31 marzo dalle 17 lopunto vendita di Chiaia riapre dopo un accurato e radicale restyling. Quasi 200 mq di superficie su due livelli “e uncoinvolgente layout che, ancor di più – si legge in una nota -, mette al centro il cliente per una shopping experience senza precedenti. Una promessa importante che conferma value, mission e vision del brand che quest’anno celebra 15 anni di storia e successi”. Lodi viaa Chiaia è stato il primo ad aprire del network che conta oggi 33 punti vendita in Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, di cui tre a, e sarà anche il primoApple Premium Partner che aprirà in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : Nuovo look per R-Store in via Nisco a Napoli: venerdì 31 marzo dalle 17,00 lo storico punto vendita di Chiaia riapr… - gazzettanapoli : Nuovo look per R-Store in via Nisco a Napoli: venerdì 31 marzo dalle 17,00 lo storico punto vendita di Chiaia riapr… - Linkiesta : ?? ECCO IL NUOVO NUMERO DE LINKIESTA ECCETERA DEDICATO AL VIAGGIO ?? ?? Esce martedì 28 marzo nelle principali edicol… - FabriFasanella : RT @Linkiesta: ?? ECCO IL NUOVO NUMERO DE LINKIESTA ECCETERA DEDICATO AL VIAGGIO ?? ?? Esce martedì 28 marzo nelle principali edicole di Mila… - FecciaBz : RT @carlo_tudisco: @Kataklinsmann Da noi mettono a ferro e fuoco l'Apple Store quando esce un nuovo modello, per pagarlo a rate con la pens… -

Ilbrano sarà disponibile in radio e neglidigitali da venerdì 31 marzo e in effetti qualcosa era già nell'aria. Nelle scorse settimane, lo stesso Luigi Strangis aveva incuriosito i fan ...... ed è ora possibile preordinarlo sia su Appche su Google Play. Per l'occasione è stato ... il caos e la follia dei minigiochi dei giochi originali in un mondodi zecca e una nuova ...... stile e innovazione, in esclusiva su OPPO, ci sono offerte, coupon e bundle da non perdere.stare al passo con i tempi e godere della migliore tecnologia ed estetica è rappresentata dal...

R-Store, nuovo look per lo storico negozio di via Nisco a Napoli ... Il Denaro

HONDA MOTO ROMA, da anni leader delle due ruote nella capitale con il megastore Via Tiburtina 1166, lo store di Via Gregorio VII 374/380 ed il nuovo Concept Store di Via Appia nuova 606, garantisce un ...Nuovo look per R-Store in via Nisco a Napoli: venerdì 31 marzo dalle 17 lo storico punto vendita di Chiaia riapre dopo un accurato e radicale restyling. Quasi 200 mq di superficie su due livelli “e un ...