Quindicenne morto a Genova | il padre | operato al cuore da piccolo ma poteva fare tutto

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il ragazzino si è accasciato dopo un mini incontro di boxe in casa di amici. Disposta l'autopsia. La procura indaga per omicidio ...

Il ragazzino si è accasciato dopo un mini incontro di boxe in casa di amici. Disposta l'autopsia. La procura indaga per omicidio ... A pochi giorni dalla tragica morte di Emanuele Addezio, il quindicenne scomparso durante una festa con gli amici in cui era stata organizzato anche un torneo di boxe, parla il papà che scagiona i suoi ...

Un quindicenne è morto a Genova durante una festa AGI - Agenzia Italia

E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo da parte della Procura del Tribunale dei Minori di Genova che indaga sulla morte di Edoardo Addezio, il quindicenne morto sabato sera durante una ...Si è accasciato a terra durante una festa dopo avere giocato a boxe con alcuni amici e non si è più ripreso. La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 25 marzo, in un… Leggi ...