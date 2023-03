Qui Mediaset, arrivano le scuse per d’Urso e Venier: “Commento vergognoso” (Di lunedì 27 marzo 2023) Qui Mediaset, il profilo ufficiale dell’ufficio stampa di Mediaset usato per “notizie, anteprime, immagini e video esclusivi, dietro le quinte”, è stato finalmente riattivato dopo 24 ore di stop. L’account, dopo essere stato riabilitato, come primo tweet ha pubblicato un post di scuse destinate a Barbara d’Urso, Mara Venier “persone per cui Mediaset prova stima e affetto” e anche a “tutti i nostri follower”. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un Commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 marzo 2023) Qui, il profilo ufficiale dell’ufficio stampa diusato per “notizie, anteprime, immagini e video esclusivi, dietro le quinte”, è stato finalmente riattivato dopo 24 ore di stop. L’account, dopo essere stato riabilitato, come primo tweet ha pubblicato un post didestinate a Barbara, Mara“persone per cuiprova stima e affetto” e anche a “tutti i nostri follower”. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account Quiè stato pubblicato un, offensivo nei confronti di persone per cuiprova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i ...

