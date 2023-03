Questo striscione in francese è un fotomontaggio

Leggi su facta.news

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il 12 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di alcuni manifestanti e unocon scritto in: “Nous ne ferons pas la fine de l’Italie”. Il post è accompagnato dacommento: «“Noi non faremo la fine dell’Italia”.dicono i francesi in piazza». Il post fa riferimento alle manifestazioni in Francia contro la contestata riforma delle pensioni che prevede di innalzare l’età pensionabile da 62 anni a 64 anni. La riforma è stata accolta da pesanti proteste, che vanno avanti anche in questi giorni. La foto delloè però stata modificata e veicola una notizia falsa. Come abbiamo ricostruito in un precedente articolo, la foto in questione non è stata scattata a marzo 2023 e non ha alcun collegamento con le proteste in Francia contro la riforma delle ...