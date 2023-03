Questo carro armato impantanato non c’entra con la guerra in Ucraina (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 4 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di alcuni soldati che tentano di liberare un carro armato impantanato in un campo. L’autore del post ha commentato il video scrivendo: «guerra A COLPI DI PALA…… A quanto pare i carri armati Leopard non hanno un buon rapporto con il fango». Il riferimento è ai carri armati Leopard che vari Paesi hanno annunciato di voler inviare in Ucraina per sostenere militarmente il Paese contro l’invasione militare russa. Si tratta di un contenuto fuorviante, dal momento che il video non ha alcun legame con la guerra in Ucraina. Come hanno verificato i fact checker di Afp, il video è stato registrato nei pressi di Slivakra, un villaggio nel sud della Svezia e mostra un’esercitazione dell’esercito svedese condotta ad ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 marzo 2023) Il 4 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di alcuni soldati che tentano di liberare unin un campo. L’autore del post ha commentato il video scrivendo: «A COLPI DI PALA…… A quanto pare i carri armati Leopard non hanno un buon rapporto con il fango». Il riferimento è ai carri armati Leopard che vari Paesi hanno annunciato di voler inviare inper sostenere militarmente il Paese contro l’invasione militare russa. Si tratta di un contenuto fuorviante, dal momento che il video non ha alcun legame con lain. Come hanno verificato i fact checker di Afp, il video è stato registrato nei pressi di Slivakra, un villaggio nel sud della Svezia e mostra un’esercitazione dell’esercito svedese condotta ad ...

