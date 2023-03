“Questi sono vergognosi”. GF Vip 7, Tavassi e Oriana nel mirino del pubblico: sono stati sentiti (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, la frase di Edoardo Tavassi a Oriana su Milena genera un putiferio. Mancano ormai pochi giorni alla finale prevista per lunedì 3 aprile e nella Casa la tensione continua a salire. Intanto fuori spuntano le prime quote sul vincitore: per la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita è Oriana Marzoli. Sul tabellone la modella venezuelana è quotata 1.75. Al secondo posto Edoardo Tavassi quotato a 3.00, al terzo c’è Micol Incorvaia. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere una rivelazione di Andrea Maestrelli a Luca Onestini. Il gieffino ha ricordato un evento tragico della sua vita, la scomparsa del padre avvenuta 10 anni fa: “Sento moltissimo la mancanza di mio papà e purtroppo non mi ricordo più bene la sua voce. Sfortunatamente non ho molti video che lo ritraggono”. Ora, invece, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, la frase di Edoardosu Milena genera un putiferio. Mancano ormai pochi giorni alla finale prevista per lunedì 3 aprile e nella Casa la tensione continua a salire. Intanto fuori spuntano le prime quote sul vincitore: per la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita èMarzoli. Sul tabellone la modella venezuelana è quotata 1.75. Al secondo posto Edoardoquotato a 3.00, al terzo c’è Micol Incorvaia. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere una rivelazione di Andrea Maestrelli a Luca Onestini. Il gieffino ha ricordato un evento tragico della sua vita, la scomparsa del padre avvenuta 10 anni fa: “Sento moltissimo la mancanza di mio papà e purtroppo non mi ricordo più bene la sua voce. Sfortunatamente non ho molti video che lo ritraggono”. Ora, invece, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazion… - ZZiliani : Non c'è una sola cosa di quelle che ho scritto che non sia stata appurata, provata, messa nero su bianco e contesta… - fdragoni : Il #MES non salva la banca in difficoltà ma contribuisce al costo del funerale. Chi è che viene ucciso? La fiducia… - PrimaiLavorator : RT @fdragoni: Il #MES non salva la banca in difficoltà ma contribuisce al costo del funerale. Chi è che viene ucciso? La fiducia nel sistem… - paolocanav : @ComVentotene @donato_valerio @alexdelprete Valerio Donato è stato candidato per Italia sovrana, nella città in cui… -