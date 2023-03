Questa foto del papa con un piumino bianco è stata creata con un’intelligenza artificiale

Leggi su facta.news

(Di lunedì 27 marzo 2023) di Anna Toniolo Negli scorsi giorni è circolata molto una presuntadiFrancesco con un vistoso, che ad alcuni ha ricordato uno dei capi venduti dal famoso brand di lusso Balenciaga. This viral photo of the pope was actually generated by Midjourney. Going to very hard to tell what’s real and what’s fake moving forward. pic.twitter.com/f4vfNR4XcA— Peter Yang (@petergyang) March 26, 2023 Alcuni hanno scambiato l’immagine per vera, altri l’hanno condivisa con toni scherzosi. L’immagine è un deepfake, creato con un programma che sfrutta l’apprendimento automatico dell’intelligenzaper creare immagini a partire da un testo o da altre immagini. L’immagine delè apparsa per la prima volta il 24 marzo 2023 su Reddit, nella ...