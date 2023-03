“Questa cosa su Nikita non deve uscire”. GF Vip 7, ansia tra i vipponi: hanno paura di Alfonso (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, sale la tensione quando mancano poche ore alla nuova puntata. Puntata che dovrebbe consacrare Nikita Pelizon come quarta finalista. L’influencer sarebbe favorita su Tavassi. Tavassi che è stato ieri al centro delle critiche del pubblico proprio per un brutto gesto nei confronti di Nikita. Dopo aver terminato il suo pasto proprio Edoardo si è alzato, e a quel punto ha offerto il suo sgabello a Nikita. Nikita che era rimasta in piedi. Nel porgere la sedia a Nikita Edoardo ha usato il piede, avendo le mani occupate, e la modella ha così ringraziato il suo coinquilino. Una mancanza di rispetto secondo i fan che immediatamente hanno preso d’assalto le pagine social del programma usando toni particolarmente duri nei confronti del fratello di Guendalina che ora potrebbe rischiare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, sale la tensione quando mancano poche ore alla nuova puntata. Puntata che dovrebbe consacrarePelizon come quarta finalista. L’influencer sarebbe favorita su Tavassi. Tavassi che è stato ieri al centro delle critiche del pubblico proprio per un brutto gesto nei confronti di. Dopo aver terminato il suo pasto proprio Edoardo si è alzato, e a quel punto ha offerto il suo sgabello ache era rimasta in piedi. Nel porgere la sedia aEdoardo ha usato il piede, avendo le mani occupate, e la modella ha così ringraziato il suo coinquilino. Una mancanza di rispetto secondo i fan che immediatamentepreso d’assalto le pagine social del programma usando toni particolarmente duri nei confronti del fratello di Guendalina che ora potrebbe rischiare ...

