Quentin Tarantino | compie sessant’anni il regista che omaggia il cinema Soprattutto quello italiano

(Di lunedì 27 marzo 2023)che oggi, 27 marzo 2023, entra ufficialmente nel club dei sessantenni l’ho incontrato nel 2004 all’Italian King of the B’s, la rassegna organizzata, fra gli altri, da Nocturno nel corso del Festival deldi Venezia 67. Con lui c’era Jo Dante, ildi Gremlins. Fu una fortunata combinazione coinvolgere anche Barbara Bouchet alla proiezione di Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo dove lei, una delle attrici più amate da, interpreta la go-go dancing Nelly Bordon che balla su un tavolo ricoperta da un minuscolo bikini di perline multicolori. Nonostante il suo aspetto un po’ trascurato, dopo aver visto o meglio rivisto il film, si è portato a spasso la Bouchet per tutta la sera. Del resto lui è nato a pane e b-movie, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloBongio : RT @fnicodemo: Per la mia generazione il senso del cinema è stato questo film qui sotto. Buon compleanno Quentin Tarantino, we love you ver… - fnicodemo : Per la mia generazione il senso del cinema è stato questo film qui sotto. Buon compleanno Quentin Tarantino, we lov… - magzinemag : Il regista americano #QuentinTarantino compie 60 anni. Nel suo ultimo libro, “Cinema speculation” racconta la sua… - mimnermo8888 : @JamesLucasIT Pulp fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino - ZPeppem : RT @raicinque: Due Oscar, quattro Golden Globe e due premi BAFTA. Quentin Tarantino, il regista statunitense tra i più amati dagli anni '90… -

Jackson in "The Hateful Eight", l'ottavo film diL'ottavo film, diviso in sei capitoli, segue, nell'immaginario, il suo personale omaggio al cinema western, e che aveva avuto già ...Considerato uno dei maestri del cinema, vincitore di due Oscar per la migliore sceneggiatura originale, è nato il 27 marzo 1963 in Tennessee ed è cresciuto a Los Angeles. La passione per il grande ...AUGURI! Il compleanno diè argomento di un articolo celebrativo di Sabrina Dei Nobili sul 'Centro'. Il geniale regista sarà ad aprile in Italia per presentare il suo libro. ...

Quentin Tarantino compie 60 anni: le origini italiane, il rapporto con Uma Thurman e gli altri segreti su di... Corriere della Sera

"Del resto Tarantino è tutto una citazione: i suoi film omaggiano generi in voga soprattutto negli anni '60 e '70..." - dal blog di M. Giordano ...Vincitore di due Oscar per la miglior sceneggiatura, il cineasta ha diretto alcuni dei titoli più importanti del cinema americano contemporaneo. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto ...