Quentin Tarantino compie 60 anni | a breve il ritorno al cinema con il decimo e ultimo? film

compie 60 anni, il genio del cinema contemporaneo ha promesso che tornerà a breve con una nuova pellicola. Amante del genere splatter e gore , delle rivisitazioni della storia, ...Ebbene,rientra sicuramente in questo prestigioso e ristretto Olimpo. Con la celluloide nelle vene, il cineasta di Knoxville ha scardinato le regole del cinema con i suoi mosaici ...che oggi, 27 marzo 2023, entra ufficialmente nel club dei sessantenni l'ho incontrato nel 2004 all 'Italian King of the B's, la rassegna organizzata, fra gli altri, da Nocturno nel ...

Quentin Tarantino compie 60 anni: le origini italiane, il rapporto con Uma Thurman e gli altri segreti su di... Corriere della Sera

Il regista statunitense è al lavoro su "The Movie Critic", il titolo del suo decimo lavoro. Dopo questa pellicola, molto probabilmente andrà in pensione, ma non si hanno certezze a riguardo ...Quentin Tarantino compie 60 anni. Nonostante nove film e tre decadi di carriera, il regista di Pulp Fiction resta un fenomeno curioso e irrisolto. Tarantino non è Bergman. Più che uno da isola deserta ...