Quarta repubblica | super ospiti per la puntata del 27 marzo 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 27 marzo 2023) Questa sera, lunedì 27, andrà in onda in prima serata su Rete Quattro, una nuovadicon la conduzione di Nicola Porro. Che cosa vedremo in onda? Le argomentazioni dell’appuntamento settimanale saranno tante, come tanti saranno anche glipresenti in studio. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni per questa nuova, tutte le anticipazioni di questa sera 27Al centro della nuovadi, ci sarà il tema dell’immigrazione, questo con le novità dopo il vertice dell’Unione Europea, alla presenza della premier Giorgia Meloni. Ci saranno poi dei reportage, ...