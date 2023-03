Quando si gioca Sinner-Rublev a Miami: data, programma, tv, streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Domani, con orario e campo da stabilire, Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida, l’altoatesino va a caccia del pass per i quarti, dovendo affrontare un giocatore apparso in ottime condizioni e in particolare feeling con il cemento americano. Sinner viene dalla vittoria per 6-3 6-4 contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita nella quale si sono visti pregi e difetti dell’azzurro: eccellente la prestazione in risposta; discontinua la resa al servizio, specie nel secondo parziale. Non ci si potranno permettere passaggi a vuoto al cospetto di un Rublev che, invece, è sembrato molto centrato soprattutto nei turni in battuta. Se si tiene conto dei precedenti, si è in parità sul 2-2, ma le due ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Domani, con orario e campo da stabilire, Jannikaffronterà Andreynella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul cemento della Florida, l’altoatesino va a caccia del pass per i quarti, dovendo affrontare untore apparso in ottime condizioni e in particolare feeling con il cemento americano.viene dalla vittoria per 6-3 6-4 contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita nella quale si sono visti pregi e difetti dell’azzurro: eccellente la prestazione in risposta; discontinua la resa al servizio, specie nel secondo parziale. Non ci si potranno permettere passaggi a vuoto al cospetto di unche, invece, è sembrato molto centrato soprattutto nei turni in battuta. Se si tiene conto dei precedenti, si è in parità sul 2-2, ma le due ...

