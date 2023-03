Quando finisce il Grande Fratello Vip 2023: la data dell’ultima puntata finale su Canale 5 (Di lunedì 27 marzo 2023) Quando finisce il Grande Fratello Vip 2023 Il GF Vip 7 verrà ricordato come edizione più lunga nella storia del reality. I vipponi sono entrati con le maglie a maniche corte e usciranno dalla porta rossa con i cappotti. I concorrenti hanno trascorso le festività di Halloween, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale e per poco si sono avvicinati anche alla Pasqua. Questo lunghissimo periodo ha portato non pochi problemi, soprattutto di natura psichica, all’interno della casa. Edizione più lunga di sempre, ma anche edizione con il maggior numero di squalifiche: dal caso di bullismo con l’espulsione di Ginevra Lamborghini alle ultime per violenza verbale e scurrile di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Persino una delle puntate è stata cancellata dall’archivio. Tra gioie e dolori ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 27 marzo 2023)ilVipIl GF Vip 7 verrà ricordato come edizione più lunga nella storia del reality. I vipponi sono entrati con le maglie a maniche corte e usciranno dalla porta rossa con i cappotti. I concorrenti hanno trascorso le festività di Halloween, Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale e per poco si sono avvicinati anche alla Pasqua. Questo lunghissimo periodo ha portato non pochi problemi, soprattutto di natura psichica, all’interno della casa. Edizione più lunga di sempre, ma anche edizione con il maggior numero di squalifiche: dal caso di bullismo con l’espulsione di Ginevra Lamborghini alle ultime per violenza verbale e scurrile di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Persino una delle puntate è stata cancellata dall’archivio. Tra gioie e dolori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Quando finisce la tua serie tv preferita: #GFVIP - sgrillao81 : @Azzurri La cosa più bella della nazionale è quando finisce! - FivoliFrancesco : @la_kuzzo @mannocchia libertà è quando finisce quella degli altri e inizia la propria - mybibiilhills : ma quando finisce il ticketing? se leggo un altro 'vedrò yoongi' in tl mi t4glio la giugulare - ela88795088 : @giusepp20563392 @afiresign_ No ma ti assicuro che avrà più rapporto con la fatina che con Oriana , comunque in un… -