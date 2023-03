Quando ci sarà l’Eurovision Song Contest 2023? Date, sede, partecipanti e canzoni in gara (Di lunedì 27 marzo 2023) Archiviato Sanremo 2023, è tempo di pensare all’Eurovision Song Contest 2023, l’appuntamento imperdibile con il meglio della musica europea: ma Quando ci sarà quest’anno la nuova edizione? Scopriamolo assieme in una guida con le Date, la sede, i cantanti partecipanti e le canzoni in gara. La nuova edizione dell’Eurovision si terrà a Liverpool, città che si è offerta di ospitare la rassegna per le difficoltà logistiche dell’Ucraina che ha vinto la scorsa edizione (quella andata in scena a Torino) e che ha diritto a ospitare quella successiva. Dunque ufficialmente sarà ospitato dall’Ucraina, ma disputato in Inghilterra. Eurovision 2023: ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Archiviato Sanremo, è tempo di pensare al, l’appuntamento imperdibile con il meglio della musica europea: maciquest’anno la nuova edizione? Scopriamolo assieme in una guida con le, la, i cantantie lein. La nuova edizione delsi terrà a Liverpool, città che si è offerta di ospitare la rassegna per le difficoltà logistiche dell’Ucraina che ha vinto la scorsa edizione (quella andata in scena a Torino) e che ha diritto a ospitare quella successiva. Dunque ufficialmenteospitato dall’Ucraina, ma disputato in Inghilterra. Eurovision: ...

