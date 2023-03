Qualificazioni Euro 2024, quella degli azzurri è una falsa partenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Superata definitivamente la depressione (per mancato) mondiale, l’Italia del pallone si è tuffata negli ultimi giorni alla rincorsa per un posto a Euro 2024 che si disputerà tra poco più di un anno in Germania. Giovedì scorso l’Inghilterra, ieri sera la modesta selezione maltese. Sconfitta e vittoria: una falsa partenza. Vediamo come sono andati i primi centottanta minuti azzurri di questo 2023. Italia-Inghilterra, sconfitta meritata La Perfida Albione che ha segnato il punto più alto dell’Italia manciniana tiene a battesimo il primo impegno ufficiale dell’ultima versione azzurra. A parte le scelte obbligate nella linea difensiva – la coppia centrale composta da Toloi e Acerbi è praticamente un inedito – si rivede la mediana di Wembley (Barella, Jorginho, Verratti – per l’occasione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Superata definitivamente la depressione (per mancato) mondiale, l’Italia del pallone si è tuffata negli ultimi giorni alla rincorsa per un posto ache si disputerà tra poco più di un anno in Germania. Giovedì scorso l’Inghilterra, ieri sera la modesta selezione maltese. Sconfitta e vittoria: una. Vediamo come sono andati i primi centottanta minutidi questo 2023. Italia-Inghilterra, sconfitta meritata La Perfida Albione che ha segnato il punto più alto dell’Italia manciniana tiene a battesimo il primo impegno ufficiale dell’ultima versione azzurra. A parte le scelte obbligate nella linea difensiva – la coppia centrale composta da Toloi e Acerbi è praticamente un inedito – si rivede la mediana di Wembley (Barella, Jorginho, Verratti – per l’occasione ...

