Qualificazioni Euro 2024 | Francia di misura in Irlanda | l’Olanda rialza la testa Vlahovic trascina la Serbia

(Di lunedì 27 marzo 2023) Va in archivio una serata di grande calcio con leaglipeiin Germania e spicca la vittoria della, che dopo aver demolito gli olandesi a Parigi passa anche a Dublino sul campo di una buonatutto cuore e dinamismo, ma senza qualità lì davanti. In ogni caso, la formazione di Deschamps trova non poche difficoltà contro l’Eire, riuscendo a sbloccarla con un gol di Pavard, abile a sfruttare un’indecisione dei padroni di casa in uscita e a calciare con violenza dal limite dopo aver rubato palla. Nel finale surreale parata di Maignan, che vola e salva all’angolino, utile per non compromettere i tre punti dei galletti. Nello stesso raggruppamento, il girone B,la, almeno dal punto di vista del ...

