Qualificazioni Euro 2024, cosa è successo nella seconda giornata (Di lunedì 27 marzo 2023) La seconda giornata di Qualificazioni per Euro 2024 ha preso il via ieri, con l’Italia che è stata protagonista, e proseguirà tra oggi e domani. Intanto sono stati complessivamente 8 gli incontri disputati e se per alcuni sono arrivate delle conferme, altre sono state assolute sorprese. Andiamo dunque a vedere cosa è successo nelle partite di ieri. Qualificazioni Euro 2024, l’Italia vince e si rialza. Impresa del Kazakistan Partiamo proprio dalla partita che ha visto protagonisti gli Azzurri contro Malta, in cui gli uomini di Mancini si sono imposti per 0-2. Ancora decisivo Retegui, giunto al secondo gol consecutivo dopo quello firmato contro l’Inghilterra. Raddoppio invece che ha portato la firma di Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladiperha preso il via ieri, con l’Italia che è stata protagonista, e proseguirà tra oggi e domani. Intanto sono stati complessivamente 8 gli incontri disputati e se per alcuni sono arrivate delle conferme, altre sono state assolute sorprese. Andiamo dunque a vederenelle partite di ieri., l’Italia vince e si rialza. Impresa del Kazakistan Partiamo proprio dalla partita che ha visto protagonisti gli Azzurri contro Malta, in cui gli uomini di Mancini si sono imposti per 0-2. Ancora decisivo Retegui, giunto al secondo gol consecutivo dopo quello firmato contro l’Inghilterra. Raddoppio invece che ha portato la firma di Matteo ...

