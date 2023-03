(Di lunedì 27 marzo 2023)ad? La stagione primaverile rappresenta un momento di fatica e sofferenza per i pazienti allergici aidelle diverse piante, che si avvicendano nella fioritura mese dopo mese. L’incidenza direspiratorie è in costante aumento ed è correlata non solo a fattori genetici, ma anche a stile di vita e a ... TAG24.

Quali allergie ad aprile Calendario fioriture e pollini Tag24

La primavera perde il primato di stagione delle allergie. Il cambiamento climatico e il conseguente innalzamento delle temperature, che causano la fioritura anticipata di piante quali betulla, parieta ...I principali sintomi delle allergie di primavera che già stanno mietendo le prime vittime nonché dei modi per prevenirle.