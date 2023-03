Quadraro – “Mi hanno sparato” la polizia lo trova morto

(Di lunedì 27 marzo 2023) – Si tratta di un uomo di 54 anni, pregiudicato – Un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine perché pregiudicato, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in casa al, nella zona di Porta Furba, in via dei Pisoni. L’uomo prima di morire ha fatto in tempo a chiamare il 112 urlando “Mi, correte. Quando laha raggiunto l’abitazione lo hato ormai deceduto per i colpi di pistola, sul pavimento di casa, vicino alla porta. A uccidere l’uomo è stato probabilmente una persona conosciuta dalla vittima, che gli ha aperto la porta di casa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tatus1927 : @Laura1927Laura Manco del quadraro è? Stavolta credo che qualcuno che lo prende a pizze lo trova, gli hanno chiesto… - ManuH501 : @UomoRango Fabrizio Toffolo disse “Quadraro è quartiere dei Fedayn, gruppo della Roma storico, in quegli anni, anni… -

... ancora nella zona del. Un uomo di 54 anni, Andrea Fiore, è stato ucciso nel proprio appartamento di via dei Pisoni a Roma, nei pressi della stazione della metro A di Porta Furba. 'Mi...... in zona, al confine con Torpignattara. Ad allertare la Polizia era stato proprio l'uomo, pluripregiudicato, che aveva richiesto aiuto perché ferito. Gli agenti lotrovato privo di ...È successo poco dopo la mezzanotte (27 marzo) tra i quartieri Torpignattara e, in via dei Pisoni. Dopo la chiamata dell'uomo sono giunti sul posto gli agenti delle volanti e del ...

Andrea Fiore ucciso in casa con un colpo di pistola al torace: "Correte, mi hanno sparato" Today.it

in zona Quadraro, al confine con Torpignattara. Ad allertare la Polizia era stato proprio l’uomo, pluripregiudicato, che aveva richiesto aiuto perché ferito. Gli agenti lo hanno trovato privo di vita ...Omicidio nel quartiere Quadraro, a Roma, stanotte. Un uomo di 54 anni è stato ucciso in casa con un colpo di pistola al torace in via dei ...