"Putin non è un fesso", Mentana clamoroso: dove ci porta la guerra (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutto si può dire fuorché Putin sia un ingenuo. Ha pianificato tutto e sapeva esattamente ciò che stava facendo. È questo il succo del pensiero di Enrico Mentana che, ospite del programma “Non è l'Arena” condotto da Massimo Giletti, ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi crede che il leader del Cremlino abbia sottovalutato il fronte occidentale. “Questa guerra è gestita da Putin che chissà quanto tempo si è potuto preparare per muovere il conflitto. Lui ha pensato molto a cosa fare prima di sorprendere il mondo il 24 febbraio dello scorso anno”. E, di conseguenza, ha ragionato anche sulle possibili ripercussioni sia interne, in termini di credibilità verso il suo popolo, sia esterne, con le sanzioni che fino ad ora però non hanno scalfito la Russia. “Faremmo un torto a Putin se ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutto si può dire fuorchésia un ingenuo. Ha pianificato tutto e sapeva esattamente ciò che stava facendo. È questo il succo del pensiero di Enricoche, ospite del programma “Non è l'Arena” condotto da Massimo Giletti, ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi crede che il leader del Cremlino abbia sottovalutato il fronte occidentale. “Questaè gestita dache chissà quanto tempo si è potuto preparare per muovere il conflitto. Lui ha pensato molto a cosa fare prima di sorprendere il mondo il 24 febbraio dello scorso anno”. E, di conseguenza, ha ragionato anche sulle possibili ripercussioni sia interne, in termini di credibilità verso il suo popolo, sia esterne, con le sanzioni che fino ad ora però non hanno scalfito la Russia. “Faremmo un torto ase ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Zelensky continua a battere cassa e chiedere armi e caccia per ATTACCARE la Russia, non per difendersi. Si vuole ri… - michele_geraci : Esattamente tutti i sostenitori delle #Sanzioni, e quindi pro #Putin (cosa che, comunque, non costituisce crimine)… - pwk : 5/6 L'unico a piazzare missili nucleari nel centro dell'Europa è stato Putin. E non certo da ieri... Ma come? Voi… - Cielodigiove : RT @VEParsi1: Sostenere che che le munizioni all'uranio impoverito avvicinino il passaggio alla guerra nucleare è semplicemente raccontare… - Twittytwitty17 : @mentecritica I bielorussi si faranno trascinare in guerra? Ricordiamo che ci sono stati sabotaggi dei trasferiment… -