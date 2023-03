«Putin è satana | ha fott…o il futuro dei nostri figli» | l’audio rubato degli oligarchi che ora tremano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dicono che«è» e gli uomini a lui più vicini sono dei «farabutti». E non hanno dubbi sul fatto che «ci hanno fottuto tutti, noi, i, il loro». I protagonisti della conversazione, che sarebbe stata carpita dai servizi segreti di Kiev e ha trovato ampio risalto sui media ucraini, sarebbero il produttore musicale russo Iosif Prigozhin e l’oligarca azero Farkhad Akhmedov. I due hanno smentito parlando di un fake, ma secondo fonti del Fsb, il servizio segreto interno russo, citato da uno dei più autorevoli media indipendenti russi, Important stories, «la registrazione è autentica».«è» e gli uomini che gli sono più vicini sono dei «farabutti» «No, Farkhad, non ci sono dubbi sul fatto che abbiano fottuto il Paese», dice ...

Cioè, anche sese ne fotte e preme il pulsante, accidenti, l'intera nazione non ha un fottuto futuro in questo scenario. È tutto. Ci ha inc****i tutti, dannazione. Per loro le persone sono solo ...

ovviamente alle sue spalle “, continua l’uomo nella registrazione. L’altra voce, identificata dal quotidiano come Akhmedov, prima definisce Putin “Satana” e poi consiglia a Prigozhin di “vendere tutto ...Acelai barbat se refera, de asemenea, la cercul de apropiai ai lui Putin ca la nite „oameni de nimic” care se comporta ca i cum ar fi „zei”. „El este Satana. Complet vid”, ar fi spus Ahmedov ...