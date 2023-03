Putin e le armi tattiche nucleari in Bielorussia: propaganda o minaccia vera? (Di lunedì 27 marzo 2023) L'annuncio di Putin in risposta alla decisione di Londra di fornire a Kiev proiettili all'uranio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) L'annuncio diin risposta alla decisione di Londra di fornire a Kiev proiettili all'uranio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Zelensky continua a battere cassa e chiedere armi e caccia per ATTACCARE la Russia, non per difendersi. Si vuole ri… - putino : Arrivano le reazioni di tutto il mondo all’annuncio di Vladimir Putin di ieri di schieramento di armi nucleari russ… - MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - bennypomo : RT @candidoporzus: Dobbiamo sapere che le armi che abbiamo in Italia per combattere Putin e i putiniani sono tante, ma le migliori e più so… - gpellegrino55 : @LBasemi Alla Russia non servono le armi per sconfiggere gli Stati Uniti..... È bastato che Putin facesse un pò di… -