“Purtroppo deve uscire oggi”. GF Vip, la brutta notizia sul concorrente (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo spiato appartamento di Cinecittà sembra più grande di prima, ma è semplicemente vuoto. In gioco al GF Vip 7 sono rimasti in undici, per lo più spartani. Il televoto è sia eliminatorio che per il finalista. In ballo oggi Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Chi riuscirà ad avere la meglio diventando così il quarto finalista del GF Vip 7? La Finale andrà in onda tra una settimana, ne saranno per certo protagoniste le tre spartane Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Oltre ad un altro concorrente che si accoderà alle finaliste, oggi, ci sarà anche l’altro eliminato. GF Vip, chi esce il 27 marzo Spesso i sondaggi del web parlano chiaro, in altre, invece, è alquanto difficile stabilire il verdetto. Questa volta a emergere tra tutti i nominati ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo spiato appartamento di Cinecittà sembra più grande di prima, ma è semplicemente vuoto. In gioco al GF Vip 7 sono rimasti in undici, per lo più spartani. Il televoto è sia eliminatorio che per il finalista. In balloAlberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e Milena Miconi. Chi riuscirà ad avere la meglio diventando così il quarto finalista del GF Vip 7? La Finale andrà in onda tra una settimana, ne saranno per certo protagoniste le tre spartane Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Oltre ad un altroche si accoderà alle finaliste,, ci sarà anche l’altro eliminato. GF Vip, chi esce il 27 marzo Spesso i sondaggi del web parlano chiaro, in altre, invece, è alquanto difficile stabilire il verdetto. Questa volta a emergere tra tutti i nominati ...

