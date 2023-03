Punire chi istiga o spinge i giovani all’anoressia e alla bulimia, il ddl di Fratelli d’Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) Punire chi istiga, anche sui social, i disturbi del comportamento alimentare, dall’anoressia alla bulimia. Un problema che riguarda il 5% popolazione, soprattutto i giovani. Al Senato, durante l’evento “Disturbi del comportamento alimentare” promosso da Fratelli d’Italia, è stato presentato il disegno di legge del senatore FdI Alberto Balboni. «Ogni anno quattromila giovani perdono la vita a causa di questa malattia psichiatrica e sociale», dichiara Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. «Vogliamo che i disturbi vengano riconosciuti come malattia sociale, così sarà più semplice il lavoro nelle scuole. Abbiamo depositato il ddl proprio il 15 marzo, la giornata del Fiocchetto lilla. L’obiettivo è avere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023)chi, anche sui social, i disturbi del comportamento alimentare, d. Un problema che riguarda il 5% popolazione, soprattutto i. Al Senato, durante l’evento “Disturbi del comportamento alimentare” promosso da, è stato presentato il disegno di legge del senatore FdI Alberto Balboni. «Ogni anno quattromilaperdono la vita a causa di questa malattia psichiatrica e sociale», dichiara Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. «Vogliamo che i disturbi vengano riconosciuti come malattia sociale, così sarà più semplice il lavoro nelle scuole. Abbiamo depositato il ddl proprio il 15 marzo, la giornata del Fiocchetto lilla. L’obiettivo è avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : L'#uteroinaffitto è un mercato dei figli. Se il 'prodotto' non è conforme alle attese, si fa il reso come per un pa… - danieleviotti : Aiutatemi a capire i liberali su #gpa: dicono che vogliono tutelare i bambini MA presentano una legge per punire ch… - CorriereUniv : Punire chi istiga i #giovani verso #bulimia e #anoressia: #Fdi presenta un disegno di #legge in #Parlamento.… - simonepetracchi : @SardoneSilvia È giusto. Dobbiamo punire queste ladruncole e lasciare in pace chi vuole evadere onestamente il fisco. - sunsetodown : RT @mazzettam2: ? Ottima idea quella di contrastare i disturbi alimentari a colpi di Codice Penale. E chi vogliono punire per 'istigazione… -