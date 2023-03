Puglia amara per l’Olimpia | a Melendugno sconfitta senza appelli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnapesante quella inflitta dalla Narcononnella ventunesima giornata del campionato nazionale di Serie B1 Girone E di pallavolo femminile, alVolley San Salvatore Telesino. Tre set a zero e pratica chiusa per le pugliesi che sono ancora in piena corsa per la conquista del campionato. Tre punti meritati pienamente quelli ottenuti dalla squadra di coach Napolitano. Sul parquet del Palazzetto “San Giuseppe da Copertino” di Leccedel patron Campanile si è invece lasciata travolgere dalla furia delle padrone di casa non riuscendo a sbrogliare la matassa del gioco tenuto saldamente dal. A dimostrazione di ciò anche i parziali: 25-13, 25-18, 25-15, che certificano il predominio assoluto della gara da parte delle pugliesi. Le scelte ...

... operazione in corso inCronaca [ 27/03/2023 ] Lecce, due giorni liberi poi partirà la ... 84enne residente nell'abitazione in cui è stata effettuata l'scoperta. Il decesso dell'anziano, ...... il comune di Trinitapoli è stato sciolto per mafia, è il dodicesimo comune commissariato in. Il 25 e il 26 marzo al Teatro Fantasìa andrà in scena lo spettacolo teatrale "Palmina -...A un mese esatto dalla gara d'esordio del Torneo delle Regioni contro la, la Rappresentativa Under 15 cede a Zingonia durante l'ultima amichevole prima della partenza ...che ha reso menola ...

Blocco assunzioni personale Sanitaservice, Scalera: “Serve una ... Consiglio Regionale della Puglia

Furto con scasso, nella notte, in una nota pizzeria di Tricase. È la quarta volta in due anni. I malviventi hanno sfasciato la porta d’ingresso e sono scappati con poco più di ...Vieste è tra le città più antiche della Daunia, il cui passato è colonia greca e in seguito municipio romano. Il suo nome fa tornare in mente origini leggendarie, da una parte legate al culto del fuoc ...