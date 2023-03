Pugilato | Scardina lascia terapia intensiva | è fuori pericolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - infoitsport : Pugilato: Scardina lascia terapia intensiva,’e’ fuori pericolo’ - Fprime86 : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - glooit : Pugilato: Scardina lascia terapia intensiva,'e' fuori pericolo' leggi su Gloo - RaiNews : Pugilato, Daniele #Scardina lascia la terapia intensiva. Lo fa sapere il fratello, Giovanni. L'atleta lombardo era… -

Daniele, campione nella categoria supermedi nel 2019 e nel 2021, ha accusato un malore lo ... Il mondo del, e non solo, si è stretto allo sportivo che in carriera vanta il record di 20 ...Il fratello diha ricordato che "l a sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita ". Un ringraziamento, poi, all'équipe medica della terapia ...ROMA - Danielevince il primo round della sua personale battaglia: il pugile è infatti fuori dalla terapia intensiva . A un mese dal malore e dal ricovero d'urgenza datato 28 febbraio, il classe 1992 di ...

Pugilato: Scardina lascia terapia intensiva,'e' fuori pericolo' Agenzia ANSA

Il pugile è fuori pericolo di vita: a comunicarlo sui social è stato il fratello. Il nativo di Rozzano (Milano) continuerà il suo percorso di cura in terapia per poi essere trasferito in un centro di ...Il pugile è fuori pericolo di vita: a comunicarlo sui social è stato il fratello. Il nativo di Rozzano (Milano) continuerà il suo percorso di cura in terapia per poi essere trasferito in un centro di ...