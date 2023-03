Psg, Hakimi accusato di stupro. Lettera aperta dell’ex moglie: “Separazione arrivata prima” (Di lunedì 27 marzo 2023) Momenti complicati quelli che deve affrontare Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint-Germain che lo scorso 3 marzo è stato accusato di stupro da una 23enne. L’ex giocatore dell’Inter deve anche allo stesso tempo fare i conti con la Separazione dalla moglie e madre dei suoi figli, Hiba Abouk. Quest’ultima ha voluto chiarire la sua posizione con una Lettera aperta, pubblicata dal quotidiano El Pais. “Qualche tempo fa abbiamo deciso di separarci legalmente, senza vivere più insieme in attesa del divorzio. Su temi così delicati il silenzio può aiutare, ma devo spiegarmi per riprendere la mia vita nel modo meno traumatico possibile per me e per i miei figli – spiega Abouk – La Separazione è arrivata prima dei fatti di cui ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Momenti complicati quelli che deve affrontare Achraf, esterno del Paris Saint-Germain che lo scorso 3 marzo è statodida una 23enne. L’ex giocatore dell’Inter deve anche allo stesso tempo fare i conti con ladallae madre dei suoi figli, Hiba Abouk. Quest’ultima ha voluto chiarire la sua posizione con una, pubblicata dal quotidiano El Pais. “Qualche tempo fa abbiamo deciso di separarci legalmente, senza vivere più insieme in attesa del divorzio. Su temi così delicati il silenzio può aiutare, ma devo spiegarmi per riprendere la mia vita nel modo meno traumatico possibile per me e per i miei figli – spiega Abouk – Ladei fatti di cui ...

