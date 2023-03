Provincia, Rossi rinuncia a incarico: “Grato a Buonopane, ma io gravato da altri impegni” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho molto apprezzato l’attenzione che il Presidente Buonopane ha dimostrato per la comunità guardiese includendo me tra i collaboratori esterni che lo dovranno supportare in alcuni settori strategici come il Contratto istituzionale di sviluppo “Acqua bene comune”. Considerati, tuttavia, gli impegni sovracomunali che gravano sulla mia persona, oltre quello già particolarmente oneroso di amministratore di Guardia Lombardi, mi vedo costretto, mio malgrado, a rinunciare all’incarico di collaborazione che il Presidente dell’Amministrazione Provinciale ha inteso conferirmi con decreto 44 del 24/03/2023. Il settore che era stato a me assegnato è di cruciale importanza, in particolare per una Provincia come la nostra che presenta non poche criticità in tema di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho molto apprezzato l’attenzione che il Presidenteha dimostrato per la comunità guardiese includendo me tra i collaboratori esterni che lo dovranno supportare in alcuni settori strategici come il Contratto istituzionale di sviluppo “Acqua bene comune”. Considerati, tuttavia, glisovracomunali che gravano sulla mia persona, oltre quello già particolarmente oneroso di amministratore di Guardia Lombardi, mi vedo costretto, mio malgrado, are all’di collaborazione che il Presidente dell’Amministrazionele ha inteso conferirmi con decreto 44 del 24/03/2023. Il settore che era stato a me assegnato è di cruciale importanza, in particolare per unacome la nostra che presenta non poche criticità in tema di ...

