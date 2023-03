Proteste in Israele. Voli bloccati e migliaia di manifestanti assediano la Knesset (Di lunedì 27 marzo 2023) Proseguono in Israele le Proteste per la riforma della giustizia. Circa 80 mila israeliani si sono raduntati oggi di fronte alle cancellate della Knesset per protestare contro la riforma giudiziaria avviata dal governo Netanyahu e contro il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant. Proseguono in Israele le Proteste per la riforma della giustizia. Circa 80 mila manifestanti si sono radunati oggi di fronte alla Knesset Su un palco improvvisato si sono alternati i principali leader della opposizione parlamentare, fra cui Yair Lapid, Benny Gantz e Avigdor Lieberman. La manifestazione, che sembra volgere al termine, si è svolta finora senza incidenti. Fra poco, in un parco vicino alla Knesset, affluiranno invece i sostenitori della destra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Proseguono inleper la riforma della giustizia. Circa 80 mila israeliani si sono raduntati oggi di fronte alle cancellate dellaper protestare contro la riforma giudiziaria avviata dal governo Netanyahu e contro il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant. Proseguono inleper la riforma della giustizia. Circa 80 milasi sono radunati oggi di fronte allaSu un palco improvvisato si sono alternati i principali leader della opposizione parlamentare, fra cui Yair Lapid, Benny Gantz e Avigdor Lieberman. La manifestazione, che sembra volgere al termine, si è svolta finora senza incidenti. Fra poco, in un parco vicino alla, affluiranno invece i sostenitori della destra ...

