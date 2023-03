Proteste in Israele, l’estrema destra accetta di congelare la riforma della giustizia Cosa sta succedendo (Di lunedì 27 marzo 2023) Il capo del sindacato più potente annuncia lo sciopero generale con i manager e gli imprenditori delle aziende più grandi: «Fermare la corsa del Paese verso l’abisso». Si fermano le università. Spaccatura nella coalizione di estrema destra Leggi su corriere (Di lunedì 27 marzo 2023) Il capo del sindacato più potente annuncia lo sciopero generale con i manager e gli imprenditori delle aziende più grandi: «Fermare la corsa del Paese verso l’abisso». Si fermano le università. Spaccatura nella coalizione di estrema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - GiovaQuez : In Israele Netanyahu rimuove il ministro della Difesa reo di non appoggiare la riforma della giustizia. La Casa Bia… - m55icor : RT @Alby057: @MarcoFattorini Quelle sono proteste contro il governo per la riforma della giustizia. - Dome689 : RT @valigiablu: La più grave crisi costituzionale, politica, istituzionale e di sistema della sua storia, Israele davanti a un bivio: “O so… -