Proteste e scioperi in Israele, Governo Netanyahu verso la crisi (Di lunedì 27 marzo 2023) Israele è in preda al caos: dopo il licenziamento del ministro della Difesa da parte del premier Benyamin Netanyahu, il Paese è stato travolto da una violenta ondata di Proteste e di scioperi. Mentre il primo ministro valuta la possibilità di ritirare la riforma della giustizia che ha spaccato in due la Nazione, membri dell'esecutivo minacciano di dare vita all'ennesima crisi di Governo. Ondata di Proteste e scioperi in Israele, Netanyahu verso lo stop della riforma della giustizia Era atteso per le 10:30 ora locale, corrispondenti alle 09:30 ora italiana, il discorso del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che, secondo i media che citano fonti vicine al premier, avrebbe ...

