Produzione display iPhone 15 anticipata, fondamentale Samsung (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono delle interessanti novità in arrivo relative ai prossimi iPhone 15 e la Produzione di una loro componente fondamentale come il display. Quest’ultima sarebbe dovuta partire solo nel mese di giugno ma, secondo una fonte accreditata, i tempi sarebbero stati vistosamente anticipati. Ad Apple sarebbe venuto a mancare il giusto supporto dal fornitore cinese BOE per i pannelli di iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus. Per questo motivo, avrebbe deciso di anticipare gli accordi con Samsung display che già da maggio farà partire le sue catene di montaggio per la specifica componente OLED. Proprio BOE avrebbe riscontrato una serie di problemi con i ritagli della fotocamera anteriore e per il Face ID e proprio per questo motivo non sarebbe un partner ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono delle interessanti novità in arrivo relative ai prossimi15 e ladi una loro componentecome il. Quest’ultima sarebbe dovuta partire solo nel mese di giugno ma, secondo una fonte accreditata, i tempi sarebbero stati vistosamente anticipati. Ad Apple sarebbe venuto a mancare il giusto supporto dal fornitore cinese BOE per i pannelli di15 standard e15 Plus. Per questo motivo, avrebbe deciso di anticipare gli accordi conche già da maggio farà partire le sue catene di montaggio per la specifica componente OLED. Proprio BOE avrebbe riscontrato una serie di problemi con i ritagli della fotocamera anteriore e per il Face ID e proprio per questo motivo non sarebbe un partner ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EREPAIRLAB : #erepairlab consiglia il #collaudo della #elettronicaindustriale per evitare che i prodotti 'muletto' non funzionin… - articoldaregalo : @ultimora_pol Detto così fa quasi impressione. Sembra che 'fare leggi' sia un'attività di manufacturing e il parlam… - rivoligiovani : **JOB** #Centro per l'#impiego di #Rivoli ricerca: ?? 36734 - #OPERAIO #PRODUZIONE #MAGAZZINIERE-Villarbasse (TO). P… -