Processo Juventus, la nuova data dell'udienza preliminare

nuova data Processo Juventus – La prima udienza del Processo alla Juventus, partito stamattina a Torino, «sarà rinviata a breve». Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport il Pm Gianoglio, uno dei titolari dell'inchiesta Prisma, uscendo dall'aula dopo la sospensione dell'udienza: «Ci sarà un rinvio, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

